Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве чиновницу Днепровской РГА отстранили от должности

Детали

Голосеевский районный суд г. Киева рассмотрел ходатайство прокуроров Киевской городской прокуратуры об избрании меры пресечения и отстранении от должности начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемой в растрате бюджетных средств.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил ее от должности на такой же срок.

Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно:



прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;



не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя;



сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания;



воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика;



сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.



Напомним

Начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА подозревают в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях. Сумма убытков составляет около 460 тысяч гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Незаконно добывали ископаемые в заказнике: чиновнику сообщили о подозрении