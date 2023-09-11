Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве чиновницу Днепровской РГА отстранили от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Руководительница отдела Управления образования Днепровской РГА, которую подозревают в хищении государственных средств отстранена от должности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Голосеевский районный суд г. Киева рассмотрел ходатайство прокуроров Киевской городской прокуратуры об избрании меры пресечения и отстранении от должности начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА, подозреваемой в растрате бюджетных средств.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца и отстранил ее от должности на такой же срок.
Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно:
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- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;
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- не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя;
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- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания;
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- воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика;
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- сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.
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Напомним
Начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА подозревают в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях. Сумма убытков составляет около 460 тысяч гривен.
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