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Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА

Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 09:44  •  2252 просмотра

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Чиновница Днепровской районной администрации Киева предстанет перед судом за закупку по завышенным ценам овощерезок, предназначенных для использования в укрытии. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители направляли в суд для рассмотрения по существу  дело в отношении чиновницы Днепровской районной администрации Киева, которую подозревают в закупке овощерезок для укрытия по завышенной цене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева. 

Детали 

Летом 2023 года правоохранители разоблачили начальницу одного из управлений Днепровской районной государственной администрации в растрате бюджетных средств в крупных размерах.

 В ходе досудебного расследования установлено, что чиновница РГА заключила договор на закупку овощерезок по завышенной цене, которые предназначались для использования в заведениях общественного питания в укрытиях. Эти факты подтвердила документация, изъятая правоохранителями в ее кабинете во время проведения обысков.

 Таким образом, правонарушительница нанесла ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации  на сумму в размере почти 300 тысяч гривен

- говорится в сообщении полиции.

Следователи сообщили должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества должностным лицом путем злоупотребления служебным положением.

Ей грозит до восьми лет лишения свободы. 

Напомним 

В сентябре руководительницу отдела Управления образования Днепровской РГА, которую подозревают в хищении государственных средств отстранили от должности.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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