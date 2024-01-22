Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА

Правоохранители направляли в суд для рассмотрения по существу дело в отношении чиновницы Днепровской районной администрации Киева, которую подозревают в закупке овощерезок для укрытия по завышенной цене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Летом 2023 года правоохранители разоблачили начальницу одного из управлений Днепровской районной государственной администрации в растрате бюджетных средств в крупных размерах.

В ходе досудебного расследования установлено, что чиновница РГА заключила договор на закупку овощерезок по завышенной цене, которые предназначались для использования в заведениях общественного питания в укрытиях. Эти факты подтвердила документация, изъятая правоохранителями в ее кабинете во время проведения обысков.

Таким образом, правонарушительница нанесла ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на сумму в размере почти 300 тысяч гривен - говорится в сообщении полиции.

Следователи сообщили должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества должностным лицом путем злоупотребления служебным положением.

Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним

В сентябре руководительницу отдела Управления образования Днепровской РГА, которую подозревают в хищении государственных средств отстранили от должности.