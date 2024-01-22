Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА
Киев • УНН
Чиновница Днепровской районной администрации Киева предстанет перед судом за закупку по завышенным ценам овощерезок, предназначенных для использования в укрытии. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители направляли в суд для рассмотрения по существу дело в отношении чиновницы Днепровской районной администрации Киева, которую подозревают в закупке овощерезок для укрытия по завышенной цене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Летом 2023 года правоохранители разоблачили начальницу одного из управлений Днепровской районной государственной администрации в растрате бюджетных средств в крупных размерах.
В ходе досудебного расследования установлено, что чиновница РГА заключила договор на закупку овощерезок по завышенной цене, которые предназначались для использования в заведениях общественного питания в укрытиях. Эти факты подтвердила документация, изъятая правоохранителями в ее кабинете во время проведения обысков.
Таким образом, правонарушительница нанесла ущерб управлению образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации на сумму в размере почти 300 тысяч гривен
Следователи сообщили должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества должностным лицом путем злоупотребления служебным положением.
Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним
В сентябре руководительницу отдела Управления образования Днепровской РГА, которую подозревают в хищении государственных средств отстранили от должности.
Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА
Чиновница Днепровской районной администрации Киева предстанет перед судом за закупку по завышенным ценам овощерезок, предназначенных для использования в укрытии. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
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