У Києві чиновника судитимуть за розтрату бюджету на ремонті укриттів
Київ • УНН
Правоохоронці з залученням експерта-будівельника та економіста зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт, використання неякісних легкозаймистих матеріалів.
Начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА судитимуть за розкрадання бюджетних коштів на ремонті укриттів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
Деталі
В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2022 році між управлінням будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та приватним товариством укладено договір з капітального ремонту найпростішого укриття та споруд цивільного захисту у Святошинському районі міста Києва.
Надалі начальник управління підписав акти про виконання будівельних робіт, знаючи, що підрядник значно завищив ціну. Згідно з даними слідства, сума збитків становить 684 565 гривень.
Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА за фактом видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та розтрати бюджетних коштів у великих розмірах під час капітального ремонту укриття на території міста Києва (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)
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Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Доповнення
В ході слідства правоохоронці з залученням експерта-будівельника та економіста зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості.
Нагадаємо
У столиці правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця КМДА, який розтратив близько двох мільйонів гривень.