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СБУ затримала "бізнесменів", які хотіли викрасти з держбюджету понад 1,3 мільярда гривень

СБУ затримала "бізнесменів", які хотіли викрасти з держбюджету понад 1,3 мільярда гривень

Київ • УНН

 • 47775 перегляди

Українські правоохоронці викрили групу підприємців, яка намагалася вкрасти у держави 1,3 мільярда гривень через махінації з відшкодуванням ПДВ та податковими пільгами.

Українські правоохоронці затримали "підприємців", які намагалися вкрасти з державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень. Про це повідомляє Національна поліція України та пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

У відомстві пояснили, що незаконно користуючись пільгами, зловмисники отримували мільйонні доходи шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ з держбюджету.

Для отримання пільг з оподаткування на ці підприємства були формально працевлаштовані особи з інвалідністю - до жодної діяльності вони не залучалися. 

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Оперативники кримінальної поліції Національної поліції України спільно з працівниками Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора припинили діяльність 15 підприємств. 

Протягом 2021-2023 років підозрювані за допомогою цієї схеми безпідставно отримали з держбюджету відшкодування ПДВ на суму 200 млн гривень. Водночас всього до відшкодування було заявлено 1,3 млрд гривень. 

Триває досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України

- резюмували в Нацполіції.

Доповнення 

Згідно з даними СБУ, під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
  • документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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