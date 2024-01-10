Збитки екології на 145 млн грн: у Національному парку на Одещині викрило незаконну вирубку дерев
Київ • УНН
Незаконна вирубка дерев, організована посадовцем українського лісового господарства, завдала екологічної шкоди на 145 мільйонів гривень. Чиновнику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень начальнику однієї з філій ДП "Ліси України". Він організував незаконну вирубку дерев у Національному природному парку на Одещині, що завдало збитки екології на 145 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику однієї з філій ДП "Ліси України", який організував незаконну рубку дерев на території Національного природного парку в Одеській області Посадовець, ігноруючи законодавчі вимоги, незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим, для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу
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Як зазначається, протягом 2022-2023 років на території понад 200 га природно-заповідного фонду парку було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій.
За результатами проведених експертиз встановлено, що "діяльність" посадовця завдала шкоди державі на понад 145 млн грн.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо арешту майна посадовця для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
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