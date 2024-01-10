Ущерб экологии на 145 млн грн: в Национальном парке в Одесской области разоблачили незаконную вырубку деревьев

Правоохранители сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий начальнику одного из филиалов ГП "Леса Украины". Он организовал незаконную вырубку деревьев в Национальном природном парке в Одесской области, что нанесло ущерб экологии на 145 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из филиалов ГП "Леса Украины", который организовал незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка в Одесской области Чиновник, игнорируя законодательные требования, незаконно выдавал лесорубные билеты своим подчиненным, для вырубки деревьев под видом санитарного оздоровления леса - говорится в сообщении ГБР.

Детали

Как отмечается, в течение 2022-2023 годов на территории более 200 га природно-заповедного фонда парка было незаконно срублено более чем полторы тысячи дубов, ясеней и акаций.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что "деятельность" чиновника нанесла ущерб государству на более 145 млн грн.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об аресте имущества чиновника для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.

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