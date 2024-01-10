В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который осквернил ханукию в центре столицы

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему мужчине, который в прошлом году осквернил Ханукию в центре Киева. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Событие произошло в декабре прошлого года. Тогда, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил временно установленный к празднованию иудейского праздника "Ханука" монумент.

Оперативники Шевченковского управления полиции вместе с аналитиками криминального анализа установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Киевской области.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам - резюмировали в ведомстве.

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В Нацполиции подчеркнули, что мужчине грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним,

Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы. В интернете появилось видео, как на котором мужчина снял то, как он на площади Майдан Независимости справляет малую нужду на временно установленный к празднованию иудейского праздника "Ханука" монумент.