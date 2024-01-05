В Киеве нетрезвый водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
Киев • УНН
Пьяный водитель сбил женщину в Киеве, травмировав ее; полиция задержала подозреваемого.
В столице вечером 4 января нетрезвый водитель "Хюндая" сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. Вскоре, правоохранители задержали мужчину. Пострадавшую госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Детали
На нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Правды водитель автомобиля "Хюндай" сбил женщину и скрылся. Пострадавшую, 1986 года рождения, госпитализировали в медучреждение.
Вскоре, по ориентировке, сотрудники патрульной полиции разыскали транспортное средство и остановили его. Как отмечается, 36-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - прибор "Драгер" показал 2,24 промилле. Следователи задержали водителя.
Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
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