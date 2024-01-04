Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись 6 авто, движение в направлении Чернигова затруднено

Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ

Украина рассматривает возможность привязать освобождение от военной службы к налоговым платежам, при этом предлагаются предложения по пороговым значениям дохода для получения права на освобождение. Правительство и Офис Президента обсуждают этот вопрос, но официального решения еще нет.