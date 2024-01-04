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Масштабна ДТП під Києвом: зіштовхнулись 6 авто, рух у напрямку Чернігова ускладнено

Масштабна ДТП під Києвом: зіштовхнулись 6 авто, рух у напрямку Чернігова ускладнено

Київ • УНН

 • 32457 перегляди

Зіткнення шести автомобілів поблизу Броварів на трасі Київ-Чернігів призвело до ускладнення руху. На місці події працює патрульна поліція.

На Київщині - біля Броварів - сталась масштабна ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, попередньо, зіштовхнулись 6 автомобілів, передає УНН.

На 28 км автодороги Київ - Чернігів, неподалік міста Бровари, трапилася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, за участі 6 транспортних засобів.  Рух транспорту ускладнено в напрямку міста Чернігів

 - йдеться у повідомленні.

Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

П'ять автівок потрапили у ДТП на трасі Київ-Чоп: рух ускладнено03.01.24, 10:53 • 26046 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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