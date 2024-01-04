Масштабна ДТП під Києвом: зіштовхнулись 6 авто, рух у напрямку Чернігова ускладнено
Київ • УНН
Зіткнення шести автомобілів поблизу Броварів на трасі Київ-Чернігів призвело до ускладнення руху. На місці події працює патрульна поліція.
На Київщині - біля Броварів - сталась масштабна ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, попередньо, зіштовхнулись 6 автомобілів, передає УНН.
На 28 км автодороги Київ - Чернігів, неподалік міста Бровари, трапилася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, за участі 6 транспортних засобів. Рух транспорту ускладнено в напрямку міста Чернігів
Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.
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