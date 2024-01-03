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П'ять автівок потрапили у ДТП на трасі Київ-Чоп: рух ускладнено

П'ять автівок потрапили у ДТП на трасі Київ-Чоп: рух ускладнено

Київ • УНН

 • 26046 перегляди

Аварія з п'ятьма автомобілями на трасі Київ-Чоп призвела до ускладнення руху, постраждалих немає.

На трасі Київ-Чоп у Житомирській області сталася ДТП за участю п'яти автомобілів, рух транспорту ускладнено, повідомили у середу у патрульній поліції Житомирської області, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ДТП за участю 5 авто без постраждалих сталася близько 9-ї години на 142 км автодороги М-06 Київ-Чоп (об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області).

"Рух транспорту частково ускладнений в обох напрямках, організовано реверсивний рух", - вказали у патрульній поліції.

Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів.

Водіям порадили планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

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Масштабна ДТП на Житомирській трасі: зіткнулися 10 транспортних засобів03.04.23, 07:59 • 1250200 переглядiв

Юлія Шрамко

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