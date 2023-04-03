Масштабна ДТП на Житомирській трасі: зіткнулися 10 транспортних засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У масштабній ДТП на міжнародній трасі під Києвом зіткнулися 10 транспортних засобів. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
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"10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки. Як попередньо встановили поліцейські Київщини, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмував. А водій автобуса “Setra” не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень", - зазначив Нєбитов.
Деталі
З його слів, станом на 8:30, "за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей - водій авто Mitsubishi та водійка BMW". "Ще до 10 осіб отримали синці та забої", - додав він.
На місці ДТП продовжують працювати правоохоронці.
Нагадаємо
Раніше Нєбитов повідомив, що на Житомирській трасі зіткнулися автобус і п'ять легковиків.