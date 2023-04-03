Масштабное ДТП на Житомирской трассе: столкнулись 10 транспортных средств

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"10 транспортных средств попали в ДТП на Житомирской трассе вблизи Капитановки. Как предварительно установили полицейские Киевской области, около 7:30 поток автомобилей двигался в сторону Киева. Водители, которые ехали в средней полосе, остановились для предоставления преимущества. В это время водители левой – также притормозили. А водитель автобуса Setra не среагировал на изменение дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. Вследствие этого, предварительно 9 автомобилей получили различные повреждения", - отметил Небытов.

Детали

По его словам, по состоянию на 8:30, "за помощью на месте происшествия уже обратились два человека - водитель авто Mitsubishi и водитель BMW". "Еще до 10 человек получили синяки и ушибы", - добавил он.

На месте ДТП продолжают работать правоохранители.

Напомним

Ранее Небытов сообщил, что на Житомирской трассе столкнулись автобус и пять легковушек.