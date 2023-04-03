На Житомирській трасі зіткнулися автобус і п'ять легковиків, є постраждалі - поліція

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"Масштабна ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих", - написав Нєбитов.

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Він попередив водіїв: рух по цій трасі ускладнено.

"Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії", - додав начальник поліції Київщини.

Нагадаємо

В Україні на початку повномасштабної війни у 5 разів зменшилася кількість ДТП.