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На Житомирській трасі зіткнулися автобус і п'ять легковиків, є постраждалі - поліція

На Житомирській трасі зіткнулися автобус і п'ять легковиків, є постраждалі - поліція

Київ • УНН

 • 961598 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. На міжнародній трасі Під Києвом сталася масштабна ДТП за участю автобуса і відразу кількох легкових автомобілів, є постраждалі. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Масштабна ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих", - написав Нєбитов.

Деталі

Він попередив водіїв: рух по цій трасі ускладнено.

"Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії", - додав начальник поліції Київщини.

Нагадаємо

В Україні на початку повномасштабної війни у 5 разів зменшилася кількість ДТП.

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