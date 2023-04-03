На Житомирской трассе столкнулись автобус и пять легковушек, есть пострадавшие - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На международной трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием автобуса и сразу нескольких легковых автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
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"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 5 легковушек. Уже есть 3 пострадавших", - написал Небытов.
Детали
Он предупредил водителей: движение по данной трассе затруднено.
"Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии", - добавил начальник полиции Киевской области.
Напомним
В Украине в начале полномасштабной войны в 5 раз уменьшилось количество ДТП.