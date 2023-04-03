На Житомирской трассе столкнулись автобус и пять легковушек, есть пострадавшие - полиция

Цитата

"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 5 легковушек. Уже есть 3 пострадавших", - написал Небытов.

Детали

Он предупредил водителей: движение по данной трассе затруднено.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии", - добавил начальник полиции Киевской области.

Напомним

В Украине в начале полномасштабной войны в 5 раз уменьшилось количество ДТП.