На Житомирской трассе столкнулись автобус и пять легковушек, есть пострадавшие - полиция

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КИЕВ. 3 марта. УНН. На международной трассе под Киевом произошло масштабное ДТП с участием автобуса и сразу нескольких легковых автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 5 легковушек. Уже есть 3 пострадавших", - написал Небытов.

Детали

Он предупредил водителей: движение по данной трассе затруднено.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии", - добавил начальник полиции Киевской области.

Напомним

В Украине в начале полномасштабной войны в 5 раз уменьшилось количество ДТП.

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