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У Києві нетверезий водій збив жінку на пішохідному переході та втік

У Києві нетверезий водій збив жінку на пішохідному переході та втік

Київ • УНН

 • 22037 перегляди

П'яний водій збив жінку в Києві, травмувавши її; поліція затримала підозрюваного.

У столиці увечері  4 січня нетверезий водій "Хюндаю" збив жінку на нерегульованому пішохідному переході та втік. Невдовзі, правоохоронці затримали чоловіка. Постраждалу госпіталізували. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва. 

Деталі

На нерегульованому пішохідному переході на проспекті Правди водій автомобіля "Хюндай" збив жінку та втік. Потерпілу, 1986 року народження, госпіталізували до медзакладу. 

Невдовзі, за орієнтуванням, співробітники патрульної поліції розшукали транспортний засіб та зупинили його. Як зазначається, 36-річний керманич перебував в стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 2,24 проміле. Слідчі затримали водія. 

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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