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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який осквернив ханукію у центрі столиці

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який осквернив ханукію у центрі столиці

Київ • УНН

 • 56419 перегляди

Чоловіку загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років.

Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному чоловіку, який минулого року осквернив Ханукію в центрі Києва. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Подія трапилась у грудні минулого року. Тоді, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята "Ханука" монумент.

Оперативники Шевченківського управління поліції разом із аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали зловмисника. Ним виявися 35-річний житель Київщини.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками

- резюмували у відомстві.

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В Нацполіції підкреслили, що чоловіку загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали чоловіка, який осквернив ханукію у центрі столиці. В інтернеті з'явилось відео, як на якому чоловік відзняв те, як він на площі Майдан Незалежності справляє малу нужду на тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята "Ханука" монумент.

Володимир Омельченко

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