СБУ задержала "бизнесменов", которые хотели похитить из госбюджета более 1,3 миллиарда гривен

Украинские правоохранители задержали "предпринимателей", которые пытались украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины и пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.

Для получения льгот по налогообложению на эти предприятия были формально трудоустроены лица с инвалидностью - ни к какой деятельности они не привлекались.

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Оперативники криминальной полиции Национальной полиции Украины совместно с работниками Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора прекратили деятельность 15 предприятий.

В течение 2021-2023 годов подозреваемые с помощью этой схемы безосновательно получили из госбюджета возмещение НДС на сумму 200 млн гривен. В то же время всего к возмещению было заявлено 1,3 млрд гривен.

Продолжается досудебное расследование. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины - резюмировали в Нацполиции.

Дополнение

Согласно данным СБУ, во время 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов изъято:

мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;

документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Решается вопрос о сообщение главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Напомним,

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