В Одесской области судья за взятки позволял уклонистам выезжать за границу - СБУ
Судья в Одесской области был пойман СБУ и НАБУ на взятке за то, что позволял уклонистам сбежать за границу. За такие незаконные услуги он брал 3500 долларов США.
Взрывы на нефтебазе в Орле: в рф заявили об атаке украинских беспилотников
Несмотря на заявления местных жителей о взрывах на предприятиях российские пропагандисты заявили, что сбили все дроны-камикадзе.
Обеспечение фронта снарядами и дронами: Зеленский провел важное заседание Ставки
Зеленский обсудил усиление снабжения на фронте и противовоздушной обороны на совещании начальников штабов. Основное внимание было сосредоточено на распределении снарядов и беспилотников, а также на защите городов и инфраструктуры.
Мэрия итальянской Модены отозвала разрешение на проведение выставки о "расцвете" Мариуполя
Мэр итальянской Модены отозвал разрешение на выставку о "процветании"Мариуполя под властью россии после протеста украинской стороны.
Под удар россиян в Покровске 6 января попала больница: в ОП показали видео
Российские войска 6 января атаковали больницу в Покровске во время операции.
Немецкая оборонная компания начала строительство ремонтного центра бронетехники в Украине
Немецкая фирма строит на западе Украины авторемонтный центр для обслуживания бронетехники, что повысит эффективность работы украинской армии за счет отказа от зарубежных перевозок.
В Финляндии хотят оставить закрытыми все пункты пропуска на границе с рф
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Финляндия может оставить границу с россией закрытой, ссылаясь на отсутствие изменений в действиях россии и соображения национальной безопасности.
Блокада на границе с Польшей: из четырех пунктов пропуска разблокирован только один
Работает только самый маленький польско-украинский пункт пропуска "Шегини-Медика". Переговоры о разблокировании границ продолжаются.
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн
С начала большой войны при содействии Favbet Foundation ВСУ получили помощь на 210 млн грн.
На Киевщине группа молодых людей поджигала релейные шкафы, которые отвечают за работу светофора на железнодорожных путях
Четверо молодых людей на чьем-то "заказе" за деньги подожгли шкафы сигнальных реле на железной дороге в Киевской области; их задержала полиция.