В Одесской области судья за взятки позволял уклонистам выезжать за границу - СБУ

СБУ и НАБУ разоблачили судью в Одесской области, который за деньги принимал решения, позволяющие уклонистам выезжать за границу. За такие "услуги" брал с уклониста 3,5 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Установлено, что за 3,5 тыс. американских долларов в суде принимались решения, которые позволяли мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и выехать за границу - говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что к сделке причастны сотрудники суда и посредники. Схема работала с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, которые фиктивно определяли место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также выехать за границу.

Поиском клиентов занимался адвокат, который также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды. Чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях "Инстаграм" и "Фейсбук".

СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды одного из судей.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для установления обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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