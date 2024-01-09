На Одещині суддя за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон - СБУ

СБУ та НАБУ викрили суддю на Одещині, який за забарі приймав рішення, які дозволяли ухилянтам виїжджати за кордон. За такі "послуги" брав з ухилянта 3,5 тис. доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки спільно з НАБУ ліквідувала масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Встановлено, що за 3,5 тис. американських доларів у суді приймалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон - йдеться у повідомленні СБУ.

Деталі

Зазначається, що до оборудки причетні співробітники суду та посередники. Схема працювала із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.

Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Пошуком клієнтів займався адвокат, який також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди. Щоб знайти ухилянтів, фігуранти розміщували відповідні оголошення у соцмережах "Інстаграм" та "Фейсбук".

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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