В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий
Правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся материалов.
Из-за вражеского обстрела были обесточены два угольных предприятия Донетчины
Вражеские обстрелы российских войск обесточили две угольные шахты в Донецке, в результате чего 94 шахтера оказались в ловушке под землей. Впоследствии электроснабжение было восстановлено.
На Днепропетровщине российский агент осужден за государственную измену на 15 лет заключения
44-летний российский агент из Синельниковского района, которого дистанционно завербовал российский офицер, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Агент фиксировал для России маршруты полетов украинских военных самолетов и отслеживал передвижение военной техники.
россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший и раненый
Российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один был ранен. В результате обстрела также загорелся гражданский автомобиль и были повреждены здания, в том числе магазин.
Илон Маск посетил бывший концлагерь Освенцим
Илон Маск посетил Освенцим накануне Международного дня памяти жертв Холокоста. Он также примет участие в симпозиуме по борьбе с антисемитизмом.
Умеров обсудил с министром обороны Бельгии подготовку украинских пилотов и оборонное сотрудничество
Министр обороны Украины Рустем Умеров и его бельгийская коллега Людвин Дедондер обсудили подготовку украинских пилотов и будущее сотрудничество в сфере обороны.
За неделю подозрение сообщили 18 предателям из разных регионов Украины
На прошлой неделе украинские правоохранители сообщили о подозрении 18 коллаборационистам и выдвинули обвинение в государственной измене судье из Крыма. Среди них - бывший командир корвета "Приднепровье" и 16 сотрудников "Мариупольского следственного изолятора".
Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство
Председатель комитета по вопросам внешней политики убежден, что Украина идет к полноправному членству в ЕС, поэтому внедрение института множественного гражданства - это важно.
Китай опережает ЕС в исследованиях, связанных с технологиями чистой энергии
Согласно исследованию Европейской комиссии, Китай опередил ЕС в исследованиях, касающихся технологий чистой энергии, включая солнечную, ветровую энергию, литиевые батареи и технологии улавливания углерода. ЕС планирует уменьшить зависимость от китайских технологий путем усиления полномочий по инспектированию и потенциального блокирования иностранных инвестиций.
Провоцируют экологическую катастрофу: россияне размещают технику в заповедниках на оккупированных территориях
российские войска размещают военную технику в заповедниках, в частности в Аскании-Нова и на полуострове Карадай в Херсонской области, что провоцирует потенциальную экологическую катастрофу.