В Киеве чиновника будут судить за растрату бюджета на ремонте укрытий

Начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА будут судить за хищение бюджетных средств на ремонте укрытий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в 2022 году между управлением строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и частным обществом заключен договор по капитальному ремонту простейшего укрытия и сооружений гражданской защиты в Святошинском районе города Киева.

В дальнейшем начальник управления подписал акты о выполнении строительных работ, зная, что подрядчик значительно завысил цену. Согласно данным следствия, сумма ущерба составляет 684 565 гривен.

Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА по факту выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов и растраты бюджетных средств в крупных размерах во время капитального ремонта укрытия на территории города Киева (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) - резюмировали в ведомстве.

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Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Дополнение

В ходе следствия правоохранители с привлечением эксперта-строителя и экономиста зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости.

Напомним

В столице правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника КГГА, который растратил около двух миллионов гривен.