Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці
Київ • УНН
Посадовцю Київської міської державної адміністрації загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі за розтрату близько двох мільйонів гривень бюджетних коштів.
У столиці правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця КМДА, який розтратив близько двох мільйонів гривень. Про це з посиланням на Головне управління поліції у Києві, передає УНН.
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В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець уклав договір із підприємством про закупівлю генераторів електроживлення та автономних обігрівачів для забезпечення роботи пунктів обігріву у Києві за кошти з резервного фонду бюджету міста.
Однак фактично розтратив кошти з місцевого бюджету на суму 1 829 166 гривень внаслідок закупівлі генераторів за завищеною ціною.
Зазначається, що слідчі повідомили посадовцю про підозру у скоєнні вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі
Нагадаємо
Українські правоохоронці затримали "підприємців", які намагалися вкрасти з державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень.
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