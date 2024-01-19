Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

В столице правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника КГГА, который растратил около двух миллионов гривен. Об этом со ссылкой на Главное управление полиции в Киеве, передает УНН.

Детали

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что чиновник заключил договор с предприятием о закупке генераторов электропитания и автономных обогревателей для обеспечения работы пунктов обогрева в Киеве за средства из резервного фонда бюджета города.

Однако фактически растратил средства из местного бюджета на сумму 1 829 166 гривен в результате закупки генераторов по завышенной цене.

Отмечается, что следователи сообщили чиновнику о подозрении в совершении совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы - резюмировали правоохранители.

Напомним,

Украинские правоохранители задержали "предпринимателей", которые пытались украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен.

В СБУ выяснили, что незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.