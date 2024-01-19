Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы
Киев • УНН
Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.
В столице правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника КГГА, который растратил около двух миллионов гривен. Об этом со ссылкой на Главное управление полиции в Киеве, передает УНН.
Детали
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что чиновник заключил договор с предприятием о закупке генераторов электропитания и автономных обогревателей для обеспечения работы пунктов обогрева в Киеве за средства из резервного фонда бюджета города.
Однако фактически растратил средства из местного бюджета на сумму 1 829 166 гривен в результате закупки генераторов по завышенной цене.
Отмечается, что следователи сообщили чиновнику о подозрении в совершении совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы
Напомним,
Украинские правоохранители задержали "предпринимателей", которые пытались украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен.
В СБУ выяснили, что незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.
Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы
Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.
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