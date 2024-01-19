Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
  •  78402 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  127172 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146152 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145651 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  145940 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156212 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153246 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141866 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138782 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135244 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
chinovnika-kgga-budut-sudit-za-rastratu-pochti-dvukh-millionov-griven-iz-byudzheta-stolitsi

Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 10:17  •  17076 просмотра

Read in English

Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.

В столице правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника КГГА, который растратил около двух миллионов гривен. Об этом со ссылкой на Главное управление полиции в Киеве, передает УНН.

Детали 

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что чиновник заключил договор с предприятием о закупке генераторов электропитания и автономных обогревателей для обеспечения работы пунктов обогрева в Киеве за средства из резервного фонда бюджета города.

Однако фактически растратил средства из местного бюджета на сумму 1 829 166 гривен в результате закупки генераторов по завышенной цене.

Отмечается, что следователи сообщили чиновнику о подозрении в совершении совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы

- резюмировали правоохранители.

Напомним,

Украинские правоохранители задержали "предпринимателей", которые пытались украсть из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен.

В СБУ выяснили, что незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
Посадовця КМДА судитимуть за розтрату майже двох мільйонів гривень з бюджету столиці
Kyiv City State Administration official to be tried for embezzlement of almost two million hryvnias from the capital's budget
Новости по теме

Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

Чиновнику Киевской городской государственной администрации грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы за растрату около двух миллионов гривен бюджетных средств.

Криминал и ЧП •   •  17076 просмотра
Чиновника КГГА будут судить за растрату почти двух миллионов гривен из бюджета столицы

"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты

В Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.

Новости Мира •   •  16274 просмотра
"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты

Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах

Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.

Общество •   •  15732 просмотра
Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах

Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.

Новости Мира •   •  15366 просмотра
Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей

Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной

Польша планирует подать предложения в Европейскую комиссию о внесении изменений в "транспортный безвиз" с Украиной. Заявление прозвучало после достижения договоренностей о приостановлении протестов, которые блокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе.

Политика •   •  18321 просмотра
Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной

россию исключили из Международной федерации киберспорта

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство российской федерации компьютерного спорта из-за деятельности на оккупированных территориях Украины.

Спорт •   •  17150 просмотра
россию исключили из Международной федерации киберспорта

россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.

Война •   •  20602 просмотра
россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш

Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы.

Экономика •   •  17105 просмотра
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.

Общество •   •  15613 просмотра
Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.

Криминал и ЧП •   •  14013 просмотра
Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения