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Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования

Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 13:25  •  16163 просмотра

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Киевским чиновникам, которые мошенническим путем получили около миллиона гривен за непоставленную дорожную технику, грозит до 12 лет заключения.

Должностным лицам столичного коммунального предприятия, которые присвоили около миллиона гривен на закупке дорожного оборудования, грозит до двенадцати лет за решеткой. Об этом сообщает Главное правление Национальной полиции в Киева, передает УНН.

Детали 

Следователи задокументировали противоправную деятельность должностных лиц в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку дорожного оборудования без фактической его поставки.

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В частности правоохранители выяснили, что в течение декабря 2023 года директор одного из районных коммунальных предприятий "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог" во время тендера по закупке пешеходного ограждения обеспечил победу заранее определенному участнику.

Он также намеренно проигнорировал наличие другого предложения, стоимость которого была значительно ниже.

В дальнейшем нарушитель, главный инженер предприятия и директор фирмы-победителя, подписал ряд документов по приему-передаче 350 единиц комплектующих элементов дорожного ограждения.

Однако, как выяснили полицейские указанное оборудование поставлено не было доставлено в определенный договорами срок. Однако на счет фирмы безосновательно перечислили около миллиона бюджетных средств.

Действия нарушителей следователи квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины и сообщили заговорщикам о подозрении по ч. 5 ст. 191 - присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и по ч. 1 ст. 366 - служебный подлог. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества

- резюмировали в полиции.

Напомним,

Начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА будут судить за хищение бюджетных средств на ремонте укрытий. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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