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Суд заочно заарештував юриста Довбенка через схему з арештованим майном на майже пів мільярда

Суд заочно заарештував юриста Довбенка через схему з арештованим майном на майже пів мільярда

Київ • УНН

 • 445313 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував підозрюваного в організації розтрати арештованого майна на 485 млн гривень, яке було передано в управління АРМА, повідомили у САП, пише УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про юриста Андрія Довбенка.

Деталі

Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформує, що на сьогодні підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Зазначається, що Андрій Довбенко є власником низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором розтрати. Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. План передбачав встановлення контролю за всіма процесами в АРМА - від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.

Як повідомляється, голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.

На сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:

  • продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
  • продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
  • продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів)
  • продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб.

Нагадаємо

У січні НАБУ оголосило в розшук підозрюваного в організації злочинної групи, викритої на махінаціях з арештованим майном, переданим в управління АРМА, Андрія Довбенка.

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