Власника юрфірм оголосили в розшук через схему з майном в АРМА на майже пів мільярда
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. НАБУ оголосило в розшук підозрюваного в організації злочинної групи, викритої на махінаціях з арештованим майном, переданим в управління АРМА, Андрія Довбенка. Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу бюро.
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«НАБУ розшукує організатора злочинної групи, викритої на махінаціях з арештованим майном, переданим в управління АРМА. Йдеться про власника низки юридичних компаній», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Організатору схеми розкрадання майна в АРМА повідомили про підозру. Як вказали у НАБУ, обсяг завданої шкоди у чотирьох епізодах становить 485 млн грн.
Як вказано, слідство встановило, що організатор ОЗГ упродовж 2017-2018 рр. запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна.
"Як людина, яка впродовж кількох років мала опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, саму АРМА, ДП «СЕТАМ», організатор був добре обізнаний зі специфікою цього напрямку діяльності Агентства", - зазначають у НАБУ.
Голова АРМА, за даними НАБУ, пристав на пропозицію організатора ОЗГ. Із-поміж іншого, він забезпечив ухвалення необхідної нормативної бази, яка дозволила створити видимість законності маніпуляціям із арештованим майном в інтересах ОЗГ. Одним із них став конкурс із відбору торгівельного майданчика, за умовами якого перемогу в ньому могла здобути лише одна структура – ДП «СЕТАМ», генерального директора якого організатор також залучив до складу ОЗГ, повідомили у бюро.
Так, учасники ОЗГ у складі чотирьох осіб, разом із ще сімома встановленими учасниками схеми впродовж 2019 року, за даними НАБУ, щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю.
А саме:
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- продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
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- продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
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- продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
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- продаж зерна, крупи та олійних культур – учетверо дешевше за ринкову вартість.
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