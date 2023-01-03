Владельца юрфирм объявили в розыск из-за схемы с имуществом в АРМА почти на полмиллиарда

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«НАБУ разыскивает организатора преступной группы, разоблаченной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА. Речь идет о владельце ряда юридических компаний», - говорится в сообщении.

Детали

Организатору схемы хищения имущества в АРМА сообщили о подозрении. Как указали в НАБУ, объем причиненного ущерба в четырех эпизодах составляет 485 млн грн.

Как указано, следствие установило, что организатор ОПГ в течение 2017-2018 гг. предложил главе АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества.

"Как человек, который на протяжении нескольких лет имел опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМА, ГП «СЕТАМ», организатор был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности Агентства", - отмечают в НАБУ.

Глава АРМА, по данным НАБУ, принял предложение организатора ОПГ. Среди прочего он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах ОПГ. Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать лишь одна структура – ГП «СЕТАМ», генерального директора которого организатор также привлек в состав ОПГ, сообщили в бюро.

Участники ОПГ в составе четырех человек, вместе с еще семью установленными участниками схемы в течение 2019 года, по данным НАБУ, по меньшей мере четыре раза успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости.

А именно: