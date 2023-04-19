Суд заочно арестовал юриста Довбенко из-за схемы с арестованным имуществом на почти полмиллиарда

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о юристе Андрее Довбенко.

Детали

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры информирует, что на сегодня подозреваемый находится в международном розыске. После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Отмечается, что Андрей Довбенко является владельцем ряда юридических компаний, которого следствие считает организатором растраты. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов организатор предложил главе АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. План предусматривал установление контроля за всеми процессами в АРМА - от момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке заранее определенным компаниям.

Как сообщается, глава АРМА, согласившись на предложение, обеспечивал принятие необходимых решений для беспрепятственной манипуляции с арестованным имуществом. В частности должностные лица АРМА готовили обоснование принадлежности соответствующих арестованных активов к таким, которым трудно управлять, хранить или же оно быстро портится и может потерять свою стоимость. В дальнейшем это имущество оценивалось, однако стоимость указывалась существенно ниже рыночной.

На сегодня установлено 4 эпизода преступной деятельности:



продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз);



продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной);



продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз)



продажа зерна, крупы и масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).



Общая сумма ущерба, нанесенного в результате реализации этой преступной схемы, достигает более 485 млн грн.

В целом следствие установило причастность к преступной группировке 11 человек.

Напомним

В январе НАБУ объявило в розыск подозреваемого в организации преступной группы, уличенной на махинациях с арестованным имуществом, переданным в управление АРМА, Андрея Довбенко.



