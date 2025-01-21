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Суд взяв під варту одного із підозрюваних у підготовці до замаху на заступника очільника МОЗ

Суд взяв під варту одного із підозрюваних у підготовці до замаху на заступника очільника МОЗ

Київ • УНН

 • 26409 перегляди

Голосіївський суд Києва взяв під варту на 60 діб без права на заставу Ігоря Ванделовського, підозрюваного у підготовці замаху на першого заступника глави МОЗ. За даними прокурорів, мотивом замаху стала смерть пацієнтки в лікарні. Підозрюваний ж всі звинувачення відкидає.

Голосіївський суд міста Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у підготовці до замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я України. Суд постановив взяти його під варту на 60 діб без права внесення застави.  Про це повідомляє кореспондент УНН із засідання суду.

Деталі

Суд оголосив запобіжний захід для підозрюваного Ігоря Ванделовського - утримання в СІЗО 60 діб без права внесення застави. На такому запобіжному заході наполягали прокурори. Своєю чергою сторона захисту просила про цілодобовий домашній арешт з носінням спеціального браслету.

Наразі суд обирає запобіжний захід для ще одного підозрюваного у справі, затриманої напередодні жінки. 

УНН транслює засідання суду на своїй сторінці в Facebook та на сайті.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні Голосіївський районний суд обирає запобіжний захід для підозрюваних у справі щодо замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.   Підозрюваний на засіданні заявив, що не планував вбивство Дуброва і всі звинувачення відкидає.

Нагадаємо 

Правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я України. Було затримано двох спільників - чоловіка та жінку - які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.  

В ОГПУ напередодні вказали, що мотивами замаху на вбивство стали смерть жінки в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.  

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

Кримінал та НП
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