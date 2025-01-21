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Замах на заступника очільника МОЗ: прокурори просять для підозрюваного арешт без застави

Київ • УНН

 • 26190 перегляди

Прокурори просять суд взяти під варту без права на заставу підозрюваного у справі замаху на Сергія Дуброва. Захист наполягає на домашньому арешті з електронним браслетом.

Сторона звинувачення просить суд взяти під варту без права на заставу підозрюваного у справі щодо замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Про це повідомляє кореспондент УНН із засідання суду.

Деталі

Сьогодні Голосіївський районний суд обирає запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.  

Прокурори просять взяти підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.

В ОГПУ напередодні вказали, що мотивами замаху на вбивство стали смерть жінки в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Підозрюваний на засіданні заявив, що не планував вбивство Дуброва і всі звинувачення відкидає. За його словами, постраждалу в ДТП жінку в лікарні навмисно ввели в штучну кому і зробили трепанацію черепа. Ніяких причин аби робити їй таку операцію не було, вважає підозрюваний. 

Він також розповів, що казав Дуброву, що той буде відповідати за смерть жінки перед законом юридично. 

Сторона захисту наполягає на цілодобовому домашньому арешті з носінням спеціального браслету.

УНН транслює засідання суду на своїй сторінці в Facebook та на сайті.

Нагадаємо 

Правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я України. Було затримано двох спільників - чоловіка та жінку - які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.  

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

Кримінал та НП
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