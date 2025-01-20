Замах на заступника очільника МОЗ: підозрюваним завтра обиратимуть запобіжний захід

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Голосіївський суд Києва розгляне справу двох підозрюваних у спробі вбивства Сергія Дуброва. Засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 21 січня о 10:30.

Голосіївський районний суд планує обрання запобіжного заходу двом підозрюваним у справі щодо замаху на першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва завтра о 10:30. Пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Завтра, 21 січня о 10:30 Голосіївський районний суд планує обрати запобіжний захід двом спільникам, які планували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва.

Нагадаємо

Правоохоронці запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я України. Було затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.  В ОГПУ вказали, що мотивами замаху на вбивста могла стати смерть жінки в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.

Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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