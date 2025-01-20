Покушение на заместителя главы Минздрава: подозреваемым завтра будут избирать меру пресечения

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Голосеевский суд Киева рассмотрит дело двух подозреваемых в попытке убийства Сергея Дуброва. Заседание по избранию меры пресечения состоится 21 января в 10:30.

Голосеевский районный суд планирует избрание меры пресечения двум подозреваемым по делу о покушении на первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва завтра в 10:30. Пишет УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Завтра, 21 января в 10:30 Голосеевский районный суд планирует избрать меру пресечения двум сообщникам, которые планировали убийство первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.

Напомним

Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны двое сообщников, которые собирались ликвидировать чиновника в ближайшее время.  В ОГПУ указали, что мотивами убийства могла стать смерть женщины в одной из столичных больниц в октябре 2024 года в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.

Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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kievКиев

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