Покушение на заместителя министра здравоохранения: прокуроры просят арест без залога для подозреваемого
Киев • УНН
Prosecutors are asking the court to take the suspect in the case of the attempted assassination of Sergei Dubrova into custody without the right to bail. The defense insists on house arrest with an electronic bracelet.
Обвинение просит суд взять под стражу без права на залог подозреваемого по делу о покушении на первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщает корреспондент УНН с судебного заседания.
Детали
Сегодня Голосеевский районный суд выбирает меру пресечения для подозреваемого по делу о покушении на первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.
Прокуроры просят взять подозреваемого под стражу на 60 дней без права внесения залога.
В ГБР накануне указали, что мотивами покушения на убийство стала смерть женщины в одной из столичных больниц в октябре 2024 года в результате тяжелых травм, полученных в ДТП. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.
Подозреваемый на заседании заявил, что не планировал убийство Дуброва и отвергает все обвинения. По его словам, пострадавшую в ДТП женщину в больнице намеренно ввели в искусственную кому и сделали трепанацию черепа. Никаких причин, чтобы делать ей такую операцию, не было, считает подозреваемый.
Он также рассказал, что говорил Дуброву, что тот будет нести юридическую ответственность за смерть женщины перед законом.
Сторона защиты настаивает на круглосуточном домашнем аресте с ношением специального браслета.
УНН транслирует судебное заседание на своей странице в Facebook и на сайте.
Напомним
Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны два сообщника - мужчина и женщина - которые планировали ликвидировать чиновника в ближайшее время.