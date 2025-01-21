Суд взял под стражу одного из подозреваемых в подготовке к покушению на заместителя главы Минздрава
Киев • УНН
Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 суток без права на залог Игоря Ванделовского, подозреваемого в подготовке покушения на первого заместителя главы Минздрава. По данным прокуроров, мотивом покушения стала смерть пациентки в больнице. Подозреваемый же все обвинения отвергает.
Голосеевский суд города Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в подготовке к покушению на первого заместителя министра здравоохранения Украины. Суд постановил взять его под стражу на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондент УНН с заседания суда.
Детали
Суд объявил меру пресечения для подозреваемого Игоря Ванделовского - содержание в СИЗО 60 суток без права внесения залога. На такой мере пресечения настаивали прокуроры. В свою очередь сторона защиты просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением специального браслета.
Сейчас суд избирает меру пресечения для еще одного подозреваемого по делу, задержанной накануне женщины.
УНН транслирует заседание суда на своей странице в Facebook и на сайте.
Ранее УНН сообщал, что сегодня Голосеевский районный суд избирает меру пресечения для подозреваемых по делу о покушении на первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Подозреваемый на заседании заявил, что не планировал убийство Дуброва и все обвинения отвергает.
Напомним
Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны двое сообщников - мужчина и женщина - которые собирались ликвидировать чиновника в ближайшее время.
В ОГПУ накануне указали, что мотивами покушения на убийство стали смерть женщины в одной из столичных больниц в октябре 2024 года в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.