Суд взял под стражу одного из подозреваемых в подготовке к покушению на заместителя главы Минздрава

ukenru
Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
11:10 • 12972 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 114008 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 125144 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 125310 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 122630 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 146527 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 151602 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 112550 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 117371 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 178845 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

Дроны атаковали Смоленскую область рф: местные власти сообщают о повреждениях

21 января, 02:23 • 111375 просмотра
Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа

Эрдоган пообещал премьеру Словакии помочь с поставками российского газа

21 января, 04:32 • 39599 просмотра
путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

путин готов к переговорам с США, но при условии полной капитуляции Украины - ISW

21 января, 04:57 • 80505 просмотра
россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

россия вывела в Черное море ракетоноситель - ВМС

21 января, 05:10 • 55399 просмотра
Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

Госсекретарь США Рубио назвал россию агрессором и "хочет, чтобы война закончилась"

06:34 • 66025 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 146527 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 151602 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 173227 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 178846 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 181493 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

09:57 • 36067 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 139727 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 152021 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 138788 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 142973 просмотра
Актуальное
Суд взял под стражу одного из подозреваемых в подготовке к покушению на заместителя главы Минздрава

Суд взял под стражу одного из подозреваемых в подготовке к покушению на заместителя главы Минздрава

Киев  •  УНН

 • 11413 просмотра

Read in English

Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 суток без права на залог Игоря Ванделовского, подозреваемого в подготовке покушения на первого заместителя главы Минздрава. По данным прокуроров, мотивом покушения стала смерть пациентки в больнице. Подозреваемый же все обвинения отвергает.

Голосеевский суд города Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в подготовке к покушению на первого заместителя министра здравоохранения Украины. Суд постановил взять его под стражу на 60 суток без права внесения залога.  Об этом сообщает корреспондент УНН с заседания суда.

Детали

Суд объявил меру пресечения для подозреваемого Игоря Ванделовского - содержание в СИЗО 60 суток без права внесения залога. На такой мере пресечения настаивали прокуроры. В свою очередь сторона защиты просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением специального браслета.

Сейчас суд избирает меру пресечения для еще одного подозреваемого по делу, задержанной накануне женщины. 

УНН транслирует заседание суда на своей странице в Facebook и на сайте.

Ранее УНН сообщал, что сегодня Голосеевский районный суд избирает меру пресечения для подозреваемых по делу о покушении на первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.   Подозреваемый на заседании заявил, что не планировал убийство Дуброва и все обвинения отвергает.

Напомним 

Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны двое сообщников - мужчина и женщина - которые собирались ликвидировать чиновника в ближайшее время.  

В ОГПУ накануне указали, что мотивами покушения на убийство стали смерть женщины в одной из столичных больниц в октябре 2024 года в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.  

Александр Карамушка

Александр Карамушка

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
facebookFacebook
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы