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Суд США відхилив клопотання Meta щодо закриття позовів від 30 штатів

Київ • УНН

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Федеральний суд у Каліфорнії відхилив пропозицію Meta закрити два позови від понад 30 штатів щодо неправомірної діяльності компанії. Meta тепер зобов'язана відповісти на ці звинувачення в суді.

Суд США відхилив клопотання Meta щодо закриття позовів від 30 штатів

Федеральний суд США відхилив клопотання Meta щодо позовів, які стосуються звинувачень у неправомірній діяльності компанії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Федеральний суд у Каліфорнії ухвалив рішення, яке може суттєво вплинути на материнську компанію Meta. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс відхилила пропозицію Meta закрити два позови, подані від імені понад 30 штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк та Флориду.

Ці позови стосуються звинувачень у неправомірній діяльності компанії. Тепер Meta зобов'язана буде відповісти на ці звинувачення в суді, що може ускладнити ситуацію для компанії, яка вже стикається з різними правовими викликами.

Meta оштрафована на 91 млн євро за неналежне зберігання паролів28.09.24, 03:04 • 25076 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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