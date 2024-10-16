Суд США відхилив клопотання Meta щодо закриття позовів від 30 штатів
Київ • УНН
Федеральний суд у Каліфорнії відхилив пропозицію Meta закрити два позови від понад 30 штатів щодо неправомірної діяльності компанії. Meta тепер зобов'язана відповісти на ці звинувачення в суді.
Федеральний суд США відхилив клопотання Meta щодо позовів, які стосуються звинувачень у неправомірній діяльності компанії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Федеральний суд у Каліфорнії ухвалив рішення, яке може суттєво вплинути на материнську компанію Meta. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс відхилила пропозицію Meta закрити два позови, подані від імені понад 30 штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк та Флориду.
Ці позови стосуються звинувачень у неправомірній діяльності компанії. Тепер Meta зобов'язана буде відповісти на ці звинувачення в суді, що може ускладнити ситуацію для компанії, яка вже стикається з різними правовими викликами.
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