Meta оштрафована на 91 млн євро за неналежне зберігання паролів
Київ • УНН
Ірландська комісія з захисту даних наклала штраф на Meta за зберігання паролів користувачів у незахищеному вигляді. Розслідування тривало 5 років після самостійного повідомлення компанії про інцидент.
Meta отримала штраф у 91 мільйон євро за порушення конфіденційності даних. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Комісія з захисту даних Ірландії наклала на компанію Meta штраф у розмірі 91 мільйон євро (101,5 мільйона доларів) через неналежне зберігання паролів деяких користувачів у незахищеному вигляді.
Розслідування було ініційоване п’ять років тому після того, як Meta самостійно повідомила DPC про інцидент, пов'язаний із збереженням паролів у "відкритому тексті". Компанія підтвердила, що паролі не були доступні для сторонніх осіб, проте це не звільнило її від відповідальності.
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