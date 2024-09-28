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Meta оштрафована на 91 млн євро за неналежне зберігання паролів

Meta оштрафована на 91 млн євро за неналежне зберігання паролів

Київ • УНН

 • 25069 перегляди

Ірландська комісія з захисту даних наклала штраф на Meta за зберігання паролів користувачів у незахищеному вигляді. Розслідування тривало 5 років після самостійного повідомлення компанії про інцидент.

Meta отримала штраф у 91 мільйон євро за порушення конфіденційності даних. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Комісія з захисту даних Ірландії наклала на компанію Meta штраф у розмірі 91 мільйон євро (101,5 мільйона доларів) через неналежне зберігання паролів деяких користувачів у незахищеному вигляді.

Розслідування було ініційоване п’ять років тому після того, як Meta самостійно повідомила DPC про інцидент, пов'язаний із збереженням паролів у "відкритому тексті". Компанія підтвердила, що паролі не були доступні для сторонніх осіб, проте це не звільнило її від відповідальності.

Польський мільярдер планує подати до суду на Meta через фейкову рекламу13.08.24, 07:04 • 42232 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ЕкономікаТехнологіїНовини з соцмереж
reutersReuters
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