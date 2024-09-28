Meta оштрафована на 91 млн евро за ненадлежащее хранение паролей
Киев • УНН
Ирландская комиссия по защите данных наложила штраф на Meta за хранение паролей пользователей в незащищенном виде. Расследование длилось 5 лет после самостоятельного сообщения компании об инциденте.
Meta получила штраф в 91 миллион евро за нарушение конфиденциальности данных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Комиссия по защите данных Ирландии наложила на компанию Meta штраф в размере 91 миллион евро (101,5 миллиона долларов) из-за ненадлежащего хранения паролей некоторых пользователей в незащищенном виде.
Расследование было инициировано пять лет назад после того, как Meta самостоятельно сообщила DPC об инциденте, связанном с сохранением паролей в «открытом тексте». Компания подтвердила, что пароли не были доступны для посторонних лиц, однако это не освободило ее от ответственности.
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