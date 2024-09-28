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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Meta оштрафована на 91 млн евро за ненадлежащее хранение паролей

Meta оштрафована на 91 млн евро за ненадлежащее хранение паролей

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 00:04  •  864 просмотра

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Ирландская комиссия по защите данных наложила штраф на Meta за хранение паролей пользователей в незащищенном виде. Расследование длилось 5 лет после самостоятельного сообщения компании об инциденте.

Meta получила штраф в 91 миллион евро за нарушение конфиденциальности данных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Комиссия по защите данных Ирландии наложила на компанию Meta штраф в размере 91 миллион евро (101,5 миллиона долларов) из-за ненадлежащего хранения паролей некоторых пользователей в незащищенном виде.

Расследование было инициировано пять лет назад после того, как Meta самостоятельно сообщила DPC об инциденте, связанном с сохранением паролей в «открытом тексте». Компания подтвердила, что пароли не были доступны для посторонних лиц, однако это не освободило ее от ответственности.

Польский миллиардер планирует подать в суд на Meta из-за фейковой рекламы13 августа 2024, 04:04 • 41680 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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