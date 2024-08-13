Польский миллиардер планирует подать в суд на Meta из-за фейковой рекламы

Польский миллиардер Рафал Бжоска и его жена планируют подать в суд на компанию Meta из-за фальшивой рекламы в Facebook и Instagram, которая содержит его лицо и ложную информацию о ней, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Бжоска сказал, что они еще не определились с юрисдикцией для подачи запланированного иска, который станет еще одной в серии глобальных попыток привлечь интернет-гиганта к ответственности за рекламу, которая продолжает появляться даже после того, как пользователи сообщают компании о проблемах.

Представитель Meta сказал, что компания удаляет ложную рекламу со своих платформ, когда узнает о ней, и сотрудничает с местными властями, чтобы бороться с мошенниками.

Бжоска, создатель польской компании InPost (INPST.AS) для хранения посылок, сказал, что сообщил Meta о проблеме в начале июля, но она не нашла решения.

"Мы планируем подать частный иск против Meta... Мы еще не определили, в каких юрисдикциях будем судиться с Meta. Мы примем решение в течение следующих нескольких недель. Мы рассматриваем абсолютно все сценарии, включая судебный иск в США, если в Европе будет бездействие", - сказал Бжоска Reuters.

Бжоска сказал, что он и его жена будут требовать, чтобы Мета прекратил получать выгоды от продвижения контента, который нарушает их права, и большой компенсации, пожертвованной благотворительной организации, в соответствии с уровнем доходов от рекламы от распространения такого типа дезинформации.

Meta дивує своїм прибутком, порівняно з Microsoft і Google: зріст на 73% пов’язаний з ШІ