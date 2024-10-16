Суд США отклонил ходатайство Meta о закрытии исков от 30 штатов
Киев • УНН
Федеральный суд в Калифорнии отклонил предложение Meta закрыть два иска от более 30 штатов относительно неправомерной деятельности компании. Meta теперь обязана ответить на эти обвинения в суде.
Федеральный суд США отклонил ходатайство Meta по искам, которые касаются обвинений в неправомерной деятельности компании. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Федеральный суд в Калифорнии принял решение, которое может существенно повлиять на материнскую компанию Meta. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила предложение Meta закрыть два иска, поданные от имени более 30 штатов, включая Калифорнию, Нью-Йорк и Флориду.
Эти иски касаются обвинений в неправомерной деятельности компании. Теперь Meta обязана будет ответить на эти обвинения в суде, что может осложнить ситуацию для компании, которая уже сталкивается с различными правовыми вызовами.
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