Суд продовжив засідання після примусового приводу Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю після його примусового приводу, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Микитася оголошується продовженим…Ухвала про привід підозрюваного виконана…", — сказала суддя.
Так, в залі суду присутній Микитась та його адвокати, серед яких один новий.
Раніше суд дозволив примусово привести Микитася до суду.
Нагадаємо, Микитася вивезли з суду під охороною переодягненого спецназу на автомобілі НАБУ.
Раніше суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягають на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.
У відповідь - у Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Згодом, у Нацполіції заявили, що нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ. Поруч з цим, вчора, 30 грудня, суд задовольнив відкликання клопотання про арешт Татарова, справу якого забрали у НАБУ і передали до СБУ.
Як повідомлялося в УНН, раніше Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.