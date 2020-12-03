Афера із майном Нацгвардії: суд відпустив Микитася під домашній арешт

“ВАКС змінив Микитасю запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт”, — повідомило джерело.

Так, повідомляється, що Микитасю змінили запобіжний захід, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Нагадаємо, колишній народний депутат України, експрезидент корпорації “Укрбуд” Максим Микитась, якого підозрюють в організації схеми з квартирами для Національної гвардії України, вийшов з Лукянівського СІЗО.

Раніше у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.