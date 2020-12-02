Микитась вийшов із СІЗО - джерело

"Максим Микитась сьогодні вийшов на свободу", - повідомило джерело.

Раніше у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

Кількома данями раніше Вищий антикорупційний суд продовжив до 24 грудня строк арешту Микитася.

Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України.