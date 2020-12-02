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Афера із майном Нацгвардії: Микитась відшкодував 50 млн грн збитків

Київ • УНН

 • 15791 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишній народний депутат України Максим Микитась, якого підозрюють в організації схеми з квартирами для Національної гвардії України добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат України добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. У цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн та в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, екснардепу та бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ “Укрбуд Девелопмент”, а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн.

Як повідомлялося, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України.

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