Афера із майном Нацгвардії: Микитась відшкодував 50 млн грн збитків

“Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат України добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. У цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн та в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, екснардепу та бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ “Укрбуд Девелопмент”, а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн.

Як повідомлялося, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України.