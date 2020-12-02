Афера із майном Нацгвардії: суд арештував чиновника системи МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд арештував із правом внесення застави у розмірі 1 млн гривень директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Констянтина Дубоноса, якого підозрюють у справі заволодіння майном Нацгвардії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
"2 грудня 2020 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) - підозрюваному у справі заволодіння майном Нацгвардії. Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що строк дії запобіжного заходу - до 30 січня 2021 року.
Нагадаємо, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України.
Як повідомлялося, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.