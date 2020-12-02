Афера із майном Нацгвардії: суд арештував чиновника системи МВС

"2 грудня 2020 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) - підозрюваному у справі заволодіння майном Нацгвардії. Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що строк дії запобіжного заходу - до 30 січня 2021 року.

Нагадаємо, 30 листопада, про підозру у отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України.

Як повідомлялося, експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.