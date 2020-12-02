Афера с имуществом Нацгвардии: суд арестовал чиновника системы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал с правом внесения залога в размере 1 млн гривен директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константина Дубоноса, которого подозревают в деле завладения имуществом Нацгвардии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"2 декабря 2020 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) - подозреваемому по делу завладения имуществом Нацгвардии. Так, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок действия меры пресечения - до 30 января 2021 года.
Напомним, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.
Как сообщалось, экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.