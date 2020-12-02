Афера с имуществом Нацгвардии: Микитась возместил 50 млн грн убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший народный депутат Украины Максим Микитась, которого подозревают в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины бывший народный депутат Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-нардепу и бенефициарному собственнику (контроллеру) ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым, инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии нанесен ущерб в размере 81,64 млн грн.
Как сообщалось, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.