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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77490 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100516 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116712 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151737 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199655 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 195328 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Афера с имуществом Нацгвардии: Микитась возместил 50 млн грн убытков

Афера с имуществом Нацгвардии: Микитась возместил 50 млн грн убытков

Киев  •  УНН

 • 15775 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший народный депутат Украины Максим Микитась, которого подозревают в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины бывший народный депутат Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-нардепу и бенефициарному собственнику (контроллеру) ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым, инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии нанесен ущерб в размере 81,64 млн грн.

Как сообщалось, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины.

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