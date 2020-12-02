Микитась вышел из СИЗО - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший народный депутат Украины, експрезидент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, сегодня вышел из Лукьяновского СИЗО. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"Максим Микитась сегодня вышел на свободу", - сообщил источник.
Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
Несколькими данями ранее Высший антикоррупционный суд продлил до 24 декабря срок ареста Микитася.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.