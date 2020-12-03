Афера с имуществом Нацгвардии: суд отпустил Микитася под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"ВАКС изменил Микитасю меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сообщил источник.
Так, сообщается, что Микитасю изменили меру пресечения, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.
Напомним, бывший народный депутат Украины, экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, вышел из Лукьяновского СИЗО.
Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.