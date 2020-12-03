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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77580 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100541 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116737 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151760 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199673 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195335 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283021 просмотра

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Афера с имуществом Нацгвардии: суд отпустил Микитася под домашний арест

Афера с имуществом Нацгвардии: суд отпустил Микитася под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 14144 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Украины, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"ВАКС изменил Микитасю меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сообщил источник.

Так, сообщается, что Микитасю изменили меру пресечения, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, бывший народный депутат Украины, экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, вышел из Лукьяновского СИЗО.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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