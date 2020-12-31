Микитася вивезли з суду під охороною переодягненого спецназу на автомобілі НАБУ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Колишній власник компанії “Укрбуд”, екснардеп Максим Микитась був на засіданні Шевченківського районного суду Києва, на якому планується обрання йому запобіжного заходу, пише УНН з посиланням на телеканал “112”.
Як передають джерела ЗМІ в суді, в групі підтримки Микитася з активістів колишніми колегами виявлені їхні друзі, які нині проходять службу в спецназі НАБУ. Користуючись випадковою зустріччю в переддень Нового року вирішили привітати один одного.
Микитась був виведений ними з обрання запобіжного заходу і вивезений на автомобілі НАБУ з сигналками. “Переодягнений спецназ також поїхав на автобусах НАБУ”, — пише видання.