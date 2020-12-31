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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ - СМИ

Киев • УНН

 • 20516 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Бывший владелец компании “Укрбуд”, экс-нардеп Максим Микитась был на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения, пишет УНН со ссылкой на телеканал “112”.

Микитася вывезли из суда под охраной переодетого спецназа на автомобиле НАБУ - СМИ

Как передают источники СМИ в суде, в группе поддержки Микитася из активистов бывшими коллегами обнаружены их друзья, которые сейчас проходят службу в спецназе НАБУ. Пользуясь случайной встречей в канун Нового года решили поздравить друг друга.

Микитась бил выведен ими из избрания меры пресечения и вывезен на автомобиле НАБУ с сигналками. “Переодетый спецназ также поехал на автобусах НАБУ”, — пишет издание.

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